fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı
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fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı

fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

IWcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı. Organizasyon yeni kadrosunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

fastPay Wildcats'in duyurduğu Wild Rift kadrosunu:

Üst koridor – Halil Berke "KNIGT" Öztürk

Orman – Evren "EVOO" Gençer

Orta koridor – Özben "SYMPBUNNY" Barın

Saldırı Gücü Taşıyıcısı – Atalay "MAGEnta" Rodop

Destek – Cihan "TATSUYA" Özmen

fastPay Wildcats'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım;

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Kaynak: Playerbros

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