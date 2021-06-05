fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı
IWcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı.
Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats yeni Wild Rift kadrosunu açıkladı. Organizasyon yeni kadrosunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.
fastPay Wildcats'in duyurduğu Wild Rift kadrosunu:
Üst koridor – Halil Berke "KNIGT" Öztürk
Orman – Evren "EVOO" Gençer
Orta koridor – Özben "SYMPBUNNY" Barın
Saldırı Gücü Taşıyıcısı – Atalay "MAGEnta" Rodop
Destek – Cihan "TATSUYA" Özmen
fastPay Wildcats'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım;
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Kaynak: Playerbros