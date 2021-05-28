fastPay Wildcats yeni sponsorunun spoilerını verdi!
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fastPay Wildcats yeni sponsorunun spoilerını verdi!

fastPay Wildcats yeni sponsorunun spoilerını verdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fastPay Wildcats'ın yeni sponsoru Doritos'mu olacak?

Ülkemizin başarılı takımlarından olan ve 2021 Kış Mevsimi'ni şampiyon olarak tamamlayan fastPay Wildcats sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha eklemek üzere. Ödeme sistemi olan fastpay, market zincirlerinden olan Migros, pizza markası olan LittleCeasars ve ekipman konusunda başarılı bir marka olan HyperX ile mevcut sponsorluk anlaşmaları bulunan fastPay Wildcats bu markaların arasına bir marka daha ekleyecek gibi duruyor.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda takımın saldırı gücü taşıyıcısı olan Holyphoenix, oyun oynarken bir çıtırtı duyuyor ve ileriye doğru bakarak gülümsemeye başlıyor. Sonrasında 1 Haziran'ı bekleyin yazısı altında bir üçgen bizleri karşılıyor. Henüz bir isim verilmiş olmasa bile benim tahminimce bu marka Doritos olacak çünkü kullanılan yazı fontu ve rengi Doritos'un da sık kullandığı bir font ve renk. Ayrıca Doritos'un geçtiğimiz sene paylaştığı reklam filminin son saniyelerinde " Cesaretse dibine kadar!" cümlesini kullandığını görmüştük. fastPay Wildcats tarafından paylaşılan tweette " Dibine kadar cesaret çok yakında!

" yazılmış olması bu ortaklığın açık bir habercisi.

Sponsorların gerçekten önem arz ettiği bu sektörde böyle bir anlaşma yapılmış olması mutluluk veriyor, her iki markaya da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros

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