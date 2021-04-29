fastPay Wildcats RL oyuncusu "Pasha R1" emekli oldu!

İş hayatında başarılar Tugay!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats RL oyuncusu "Pasha R1" emekli oldu.

Espor kariyerini sonlandırmak istediğini belirten başarılı oyuncu ileriki kariyerinde farklı bir alanda çalışmak istediğini belirtti. Gamify, ESA Esports, Migros gibi birçok turnuvada başarılar kazanan oyuncunun emekliye ayrılma haberi taraftarları mutlu etmedi.

Takımın en son katıldığı turnuva ise ESA Esports Otomobol Rocket League Kupası Nisan ayı finalleriydi. Turnuva finalinde Blaze Esports'a kaybeden organizasyon turnuvadan ikinci olarak ayrılmıştı. fastPay Wildcats, "Pasha R1" yerine gelecek oyuncuyu henüz duyurmadı fakat organizasyonun kısa bir süre içinde yeni oyuncuyu duyurması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak "Pasha R1"e ilerleyen kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros