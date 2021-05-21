fastPay Wildcats İGEF tarafından düzenlenen Rocket League turnuvasının şampiyonu oldu!
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fastPay Wildcats İGEF tarafından düzenlenen Rocket League turnuvasının şampiyonu oldu!

fastPay Wildcats İGEF tarafından düzenlenen Rocket League turnuvasının şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nde düzenlenen Rocket League turnuvasının şampiyonu fastPay Wildcats!

fastPay Wildcats İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nde düzenlenen Rocket League turnuvasında Blaze Esports'u yenerek şampiyon oldu. Başarılı takım final maçında Blaze Esports'u 4 - 2 yenerek şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

fastPay Wildcats'in Rocket League'deki başarıları ile bilinen Blaze Esports'u finalde yenmesi de bazı seyircilere sürpriz oldu. İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali Rocket League'in dışında Fortnite, BrawlStars ve gibi oyunlarda da tüm ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Düzenlenen en güzel festivallerden biri olan İGEF tüm hızı ile devam edecek gibi görünüyor!

Kaynak: Playerbros

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