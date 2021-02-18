Fast nedir? Fast nasıl kullanılır? Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fast ne işe yarar, para sınırı var mı?

Geliştirilmesi devam eden ödeme yöntemi hakkında Fastnedir? Fast nasıl kullanılır? Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fast ne işe yarar, para sınırı var mı? sorularının yanı sıra Fast ne kadar zamanda ulaşır, hangi saatler arasında çalışır? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi FAST anlamına gelen FAST, Fast hizmeti olarak sunuldu. Fast hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

FAS NEDİR?

Farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarabilecek ve bankalar işlemin taraflarına işlem sonucunu anlık bildirim olarak iletecek.

FAST NASIL ÇALIŞIR?

Fast'in çalışma biçimi Merkez Bankası tarafından görseldeki gibi belirtilmiştir.

7/24 Para Transferi

FAST mesai saatleri dışında da ödeme yapmanızı sağlar. Artık 7 gün 24 saat para transferi mümkün.

Anlık Ödeme

Ödemeniz saniyeler içinde alıcının hesabına geçer. Alıcı hesabına gelen fonu hemen kullanabilir. Artık 7 gün 24 saat para transferi mümkün.

Anında Bilgilendirme

Para transferini yapan ve alan taraflar bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Kolay Adresleme

BKM tarafından işletilen Kolay Adresleme Sistemi, FAST'a dahil bir bankada bulunan hesabınızı telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile eşleştirmenizi sağlar.

TR Karekod

Önümüzdeki dönemlerde, TR Karekodun geçerli olduğu iş yerlerinde ve e-ticaret sitelerinde karekod ile FAST ödemesi gerçekleştirebileceksiniz.

FAST NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına girerek 7x24 FAST ödemesi gönderebilirsiniz.

Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres ).

Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.

FAST HANGİ SAATLER ARASINDA ÇALIŞIR?

FAST 7/24 kesintisiz çalışır.

FAST NE KADAR ZAMANDA ULAŞIR?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST'a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.

FAST ÖDEMESİNİN YAPILIP YAPILMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Ödemenin gönderen tarafıysanız ödemeniz gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği anda finansal kuruluşunuz size bildirim gönderir. Ödemenin alıcı tarafı iseniz hesabınıza fon geçtiği an finansal kuruluşunuz size ödeme işlemine dair bildirim gönderir.