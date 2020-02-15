Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi
İtalya’da Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden önerge reddedildi
15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:32
İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden bir önerge reddedildi
İtalya'nın Salo kasabası Belediye Meclisi, faşist lider Benito Mussolini'ye 1924'te verilen fahri vatandaşlık beratının devam etmesini kararlaştırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com