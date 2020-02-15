Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi
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Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi

İtalya’da Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden önerge reddedildi

15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:32
Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi

'da faşist lider 'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden bir önerge reddedildi


İtalya'nın Salo kasabası Belediye Meclisi, faşist lider Benito Mussolini'ye 1924'te verilen fahri vatandaşlık beratının devam etmesini kararlaştırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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