Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun
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Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun

21.11.2020 03:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 03:30
Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun

Fas ve Moritanya aralarındaki ikili iş birliğinin ivedilikle gelişmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Fas ve Moritanya aralarındaki ikili iş birliğinin ivedilikle gelişmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Gazvani ile telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, iki liderin ülkeleri arasındaki iş birliğinin hızlı gelişmesinden memnuniyet duydukları, bunun çeşitli alanlara ve ufuklara genişletilmesi konusunda istekli oldukları kaydedildi.

Ayrıca liderlerin birbirlerini ülkelerine davet ettiği belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu. Söz konusu operasyonun ardından bir gün sonra Fas makamları, Gergarat tampon bölgesindeki Moritanya sınır kapısında güvenliğin sağlandığını, karşılıklı olarak insan ve mal geçişlerinin başladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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