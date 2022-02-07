Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fas'ta evlerinin yakınında 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ın kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan cansız bedeni çıkarılmıştı. Küçük çocuğun ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, küçük çocuk Şafşavan bölgesindeki Douar Dartan'daki Zaviye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlığa giden yollarda ve mezarlıkta polis ve jandarma güvenlik önlemleri alırken, küçük çocuğun cenazesinde kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla birtakım kısıtlamalar uygulandı. Bölgeye gelen araçların belirli bir noktadan sonra ilerlemesine izin verilmezken, arabalarını park edenler yaklaşık 8 kilometre yürüyerek mezarlığa ulaştı. Rayan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Fas'ta 1 Şubat Salı günü Şafşavan kırsalındaki İğran köyünde 5 yaşındaki Rayan'ın evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düştüğü haberi gelmiş, yoğun kurtarma çalışmaları sonucu 5'inci günde küçük çocuğa ulaşılabilmişti. Küçük Rayan'ın kuyudan çıkarılıp ambulansa alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(Enes Yıldırım/İHA)

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fas, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title