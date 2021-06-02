Fas'ta dünyaya gelen ve gözetim altında tutulan dokuzların durumu iyiye gidiyor
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Fas'ta dünyaya gelen ve gözetim altında tutulan dokuzların durumu iyiye gidiyor

Fas'ta dünyaya gelen ve gözetim altında tutulan dokuzların durumu iyiye gidiyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Malili anne Halime Sisi'nin Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya getirdiği dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği belirtildi.

Malili anne Halime Sisi'nin Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya getirdiği dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği belirtildi.

Eşine çok az rastlanır biçimde dokuz doğum yapan genç anne ve bebeklerinden iyi haber var.

Yaklaşık bir ay önce sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen ve bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılan bebekler ve anne Halime Sisi, yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda gözetim altında tutulan 5'i kız 4'ü erkek dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği ifade ediliyor.

Bakımlarını 20 hemşire yapıyor

Aile, erkek bebeklere Muhammed, Bah, Ömer ve El-Haci, kızlara ise Kadidya, Fatume, Heva, Edama ve Umu isimlerini verdi.

Doktor, hemşire ve hasta bakıcıların titiz bir şekilde ilgilendiği bebeklerin bakımını gündüz 10, gece 10 olmak üzere günde 20 hemşire üstleniyor. Ekibin başında Hemşire Sümeyye el-Arkubi bulunuyor.

Sümeyye Hemşire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeklerin bakımı ve durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Doktorun her sabah bebeklerin kontrolünü gerçekleştirdiğini belirten Arkubi, "Doktorun ziyaretinin ardından bebekleri besliyoruz, bezlerini değiştiriyoruz, ateşlerini kontrol ediyoruz, eğer doktor yazdıysa ilaçlarını veriyoruz." dedi.

"Bebeklerin durumu iyi"

"Hamdolsun bebeklerin durumu iyi. Durumları gittikçe daha iyileşiyor. Kilo alımları iyi." diyen Arkubi, annelerinin de her sabah bebeklerini gördüğünü ve onlara kendi sütünden getirdiğini ifade etti.

Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personelinin, dokuzları kendi çocukları gibi gördüğünü vurgulayan Arkubi, şunları söyledi:

"Her gün onlarla birlikteyiz. Sağlık durumları iyileştiğinde sanki kendi çocuklarımız gibi biz de çok seviniyoruz. Şahsen ben bu bebeklerle ilgilendiğim için çok mutluyum. Ülkemin de bu bebeklerin doğum, bakım ve gözetiminde gösterdiği başarıdan dolayı gururluyum."

Malili Halime Sisi, ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edilmişti. 25 yaşındaki Malili kadın, 4 Mayıs'ta gerçekleşen doğumda sağlık personelinin de tespit ettiği 7 bebek yerine 9 çocuk dünyaya getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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