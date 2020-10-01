Fas'ta din adamları Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerin yeniden açılması çağrısında bulundu
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Fas'ta din adamları Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerin yeniden açılması çağrısında bulundu

01.10.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:50
Fas'ta din adamları Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerin yeniden açılması çağrısında bulundu

Fas'taki çok sayıda din adamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan camilerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Fas'taki çok sayıda din adamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan camilerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de aralarında bulunduğu 158 din adamı, "daha fazla caminin açılması ve cuma namazı kılınması" için ortak bildiri yayımladı.

Camilerin çoğunun kapalı kalmaya devam etmesinin ve cuma namazlarının kılınmamasının kınandığı bildiride, karantinanın kaldırılmasının ardından az sayıda caminin açıldığı hatırlatılarak Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının, geri kalan camileri kademeli olarak açmaya devam edeceği sözü verdiğine işaret edildi.

Bildiride, yeniden açılan camilerde sağlık önlemlerinin alındığı, cemaatle namazlar sırasında mesafenin korunması ve yanlarında seccade getirme uygulamalarının devam ettiği vurgulandı.

Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında açılan cami sayısı belirtilmedi.

Rabat yönetimi 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL toplantıların yasaklanmasını, kamusal alanların ve camilerin kapatılmasını da kapsıyordu.

Haziran ayında ise hükümet kurumlarının ve ülkede bazı camilerin açılması da dahil olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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