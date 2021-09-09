Fas seçimlerinde koalisyon lideri PDJ önceki seçimlere göre 113 sandalye kaybetti

Fas seçimlerinde, görevi sona eren hükümet koalisyonunun lideri Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ) beklenmedik bir şekilde, mecliste sahip olduğu sandalyelerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybederken, resmi olmayan sonuçlara göre, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) önceki seçimlere göre yaklaşık üç...

Fas seçimlerinde, görevi sona eren hükümet koalisyonunun lideri Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ) beklenmedik bir şekilde, mecliste sahip olduğu sandalyelerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybederken, resmi olmayan sonuçlara göre, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) önceki seçimlere göre yaklaşık üç kat fazla sandalye elde etti.

İçişleri Bakanlığına göre, katılım oranının yüzde 50.18 olduğu meclis ve belediye seçimlerinde, PDJ 12, RNI ise 97 milletvekili çıkardı.

Ülkede 395 sandalyeli meclis seçimlerinin sonuçları, önümüzdeki 5 yıl görev yapacak hükümeti kurma görevini üstlenecek partiyi belirliyor.

Şu ana kadar oyların yüzde 96'sının sayılmasıyla 368 sandalyenin kime gideceği belli olurken geriye 27 sandalye kaldı.

Açıklanan verilere göre seçim sonuçları şöyle gerçekleşti:

Milli Bağımsızlar Birliği (RNI)

Hükümet koalisyonunun içinde yer alan RNI daha önceki seçimde aldığı 37 sandalyeye karşılık bu seçimde 97 sandalye alarak seçimi önde tamamladı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM)

En büyük muhalefet partisi olan Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), 2016 seçimlerinde kazandığı 102 sandalyeye rağmen bu seçimde 82 sandalye alarak seçimde ikinci parti konumunda kaldı.

İstiklal Partisi

Muhalefet partisi konumundaki İstiklal Partisi ise 78 sandalyeyle üçüncü oldu. Partinin geçen seçimde aldığı 46 sandalyeden sonra kaydettiği yükseliş dikkat çekti.

Sosyalist Birlik

Koalisyonda yer alan Sosyalist Birlik, 2016 seçimlerinde kazandığı 20 sandalyeyi bu seçimde 35'e yükselterek 4. sırada yer aldı.

Halk Hareketi

Önceki hükümet koalisyonunda yer alan Halk Hareketi, 27 sandalye kazandığı 2016 seçimlerine kıyasla 26 sandalyeyle beşinci sıraya yerleşti.

İlerleme ve Sosyalizm

Muhalefet partisi konumundaki parti 20 sandalye kazanarak, 12 sandalye kazandığı 2016 seçimlerine göre önemli bir ilerleme kaydetti.

Anayasal Birlik

Hükümet koalisyonunda yer alan parti, 2016 seçimlerinde elde ettiği 23 sandalyeden 18 sandalyeye düştü.

Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ)

Hükümet koalisyonunun lideri olan Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ), beklenmedik sonuçla karşılaştı. 2016 seçimlerinde 125 sandalye kazanan PDJ bu seçimde 12 sandalyede kaldı.

Partiler, sonuçların ilan edilmesinden sonraki 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahiptir. Daha sonraki süreç ise kesin sonuçlar olarak kabul edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu