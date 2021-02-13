Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz şarkıları!

Bir dönemin ünlü müzisyeni Faruk Tınaz günümüzde yeniden merak ediliyor. Peki, Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz kimdir? İşte, Faruk Tınaz şarkıları!

Şarkıları ile bir döneme damga vuran Faruk Tınaz günümüzde müzikseverleri tekrar ilgi odağı oldu. Faruk Tınaz kimdir ve Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli gibi konular merak edildi.

FARUK TINAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Haziran 1956

Kaç yaşında: 64yaşında

Nereli: Adana, Türkiye

Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı.Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

Diskografi

• Göz Göze - 1988

• Şansım Açıldı - 1989

• Ömrümü Çalan Yıllar - 1991

• Kal Benimle - 1994

• Kalbimin Kadını - 1998

• Dinlenesi Şarkılar - 2007

• Yunus Gibi - 2012