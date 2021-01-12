Faruk Bildirici kimdir, kaç yaşında? Faruk Bildirici hayatı ve biyografisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, RTÜK'ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP'den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. Peki Faruk Bildirici kimdir, kaç yaşında? Faruk Bildirici hayatı ve biyografisi

İsmi sık sık gündeme gelen gazeteci Faruk Bildirici hakkındaki detayları sizler için hazırladık. İşte Faruk Bildirici hayatı ve biyografisi

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildirici, 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip'te doğmuştur. Çocukluğu Nizip'te geçmiştir. Faruk Bildirici, aslında Gaziantep'te 24 Haziran 1956'da doğmuştur ama dedesi doğum yerini Nizip olarak ve 10 Kasım 1956 yazdırmıştır nüfusa. Bildirici'nin Babası Hollanda'da işçi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

1980 Haziranıydı Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başladığında. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı.

Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet gazetesine geçti.

Haberlerin peşinden koştu; söyleşiler yaptı; kitaplar yazdı; haber müdürlüğünde bulundu; bunca yıldır hep gazetecilik faaliyetleri içinde oldu. Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi görevinde bulundu ve Hürriyet Pazar'da "Puzzle Portreler" adlı söyleşiler hazırladı.

Ekim 1992 ayından itibaren yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002'de Ankara Temsilci Yardımcılığı'na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde "Kırlangıç Yuvası" köşesinde yazdı.

Şubat 1998 ayında Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı İletişim yayınlarından yayınlandı. Ardından; Maskeli Leydi, Üniforma Slogan Biber, Kuzum Bülent, Silüetini Sevdiğimin Türkiyesi, Anıtkabir Racon Zambak, Hanedanın Son Prensi, Yemin Gecesi ve Serkis Bu Toprakları Sevmişti adlı kitapları yazdı.

Ağustos 2004 – 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan ve Volga Sorgu'nun başrolde oynadığı "Anlatsam Roman Olur" televizyon dizisi Kanal D'de yayınlandı.

Tv 8'de bir dönem iki yıl boyunca "Çuvaldız" ve "Nerede Kalmıştı"; Cine-5'te de "Üç artı Bir" adıyla her pazar yayınlanan bir söyleşi programı yaptı.

Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. Bu portreler, Ağustos 2012 – Ocak 2013 tarihleri arasında "Haftanın Portresi" başlığı altında yayımlandı. 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren de Hürriyet Okur Temsilciliği görevini üstlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda, üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri verdi. Misafir öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Parlamento muhabirliği" dersi verdi.

Faruk Bildirici, 1980 yılından beri üniversiteden tanıştığı Serpil Özekmekçi ile evlidir. Elif (d.21 Mayıs 1984) ve Aslı(d.10 Ocak 1994) adında 2 kızı vardır. Eşi Serpil hanım 6 Nisan 2016 tarihinde vefat etti.

RTÜK Üyeliği

11 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi. Kurulun 31 Ekim 2019 tarihli toplantısında Bildirici'nin üyeliği "ortaya koyduğu eylem ve söylemler" gerekçe gösterilerek ikiye karşı altı oyla düşürüldü. Bildirici, CHP tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterildi.

Kitapları:

1998 – Gizli Kulaklar Ülkesi

1998 – Maskeli Leydi (Tansu Çiller'in yaşamöyküsü)

1999 – Üniforma Slogan Biber

2000 – Kuzum Bülent (Bülent Ecevit'e aileden mektuplar)

2000 – Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi

2001 – Anıtkabir Racon Zambak

2007 – Hanedanın Son Prensi (Mesut Yılmaz'ın yaşamöyküsü)

2008 – Yemin Gecesi (Leyla Zana'nın yaşamöyküsü)

2008 – Serkis Bu Toprakları Sevmişti