Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Bilim ve Sanat Merkezlerinde, maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda emniyet mensupları için Bilim ve Sanat Merkezlerinde 250 bin yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperliklerin emniyet müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından, Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen 500 yüz koruyucu siperliğin, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin bu süreçte sağlık ve güvenlik personeli için 1550 koruyucu siperlik üreterek Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve diğer birimlere, Türk Kızılay ve Trabzon Havalimanı'na dağıtımını yaptığını belirtti.

Aktaş, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Patoloji Bölümü'yle de tasarımını yaptıkları ve seri üretim için çalışması yapılan maskelerden de 3 bin adet üretip sağlık çalışanlarına dağıtımını yapacaklarını kaydetti.

Bugün de üretilen 500 yüz koruyucu siperliği, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Aktaş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i içinde bulunulan bu zorlu süreçte yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle de tebrik ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA