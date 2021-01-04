Faruk Acar kimdir? Faruk Acar kaç yaşında ve nereli? Faruk Acar mesleği nedir?

Birçok programa konuk olarak, deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşan Faruk Acar, sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Anket şirketi ve araştırmaları merak edilen Faruk Acar hakkında araştırmalar sürüyor. Faruk Acar kimdir? Faruk Acar kaç yaşında ve nereli? Faruk Acar'ın anket şirketi nedir? Faruk Acar'ın mesleği nedir?

Faruk Acar, birçok siyasi programda ve toplulukta adından sıkça bahsettiren bir araştırmacı. Daha önceleri Fenerbahçe'nin seçim zamanında Aziz Yıldırım'ın yanında görülen bir isim olan Faruk Acar, özellikle anket çalışmalarıyla da adından bahsettiriyor. Peki, Faruk Acar kimdir? Faruk Acar kaç yaşında ve nereli? Faruk Acar'ın anket şirketi nedir? Faruk Acar'ın mesleği nedir? İşte tüm detayları...

FARUK ACAR KİMDİR?

Andy-Ar Araştırma Merkezi olan araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar, Araştırmacı ve Siyasal İletişimcidir. Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Yedi kardeş olan Faruk Acar'ın babası ise Milli Görüşçü ve eski Refah Partilidir. İmam Hatip mezunu Faruk Acar hafızlık eğitimi almıştır. Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.

Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Merkezi İstanbul'da bulunan Araştırma Şirketi'nin toplam 35 İl'de temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye'de, araştırmalarını 40 il üzerinde yürütebilen ilk ve tek kurum olma özelliğine sahiptir.