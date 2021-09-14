Faroe Adaları'ndaki 'festivalde' 1500'e yakın balina ve yunus katledildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faroe Adaları'ndaki "festivalde" 1500'e yakın balina ve yunus katledildi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Faroe Adaları'ndaki

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürüldü.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürüldü.

Yerel basında çıkan haberler de, 1500'lü yıllara dayanan "Grindadrap" adlı yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl, yerel halk tarafından 1428 canlının katledildiği bildirildi.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti.

Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor.

Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

Faroe Adaları

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor.

Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Şenol Güneş
Magazin Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Şenol Güneş Cristiano
Tüm Haberler Zabihullah Mücahid Fahrettin Koca Hava Durumu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faroe Adaları'ndaki 'festivalde' 1500'e yakın balina ve yunus katledildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:14:24. #1.11#