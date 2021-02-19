Farklıyım ama neden gizleneyim!

SEVGİLİSİYLE GECE GEZMESİNDE

Son yıllarda moda dünyasında giderek ön plana çıkan 'bedensel olumlama' akımının öncülerinden biri olan Kanadalı model Winnie Harlow, önceki gün sevgilisiyle birlikte çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.

ROMANTİK YEMEK

26 yaşındaki model ve sevgilisi Kyle Kuzma, Malibu'da bir restoranta baş başa romantik bir yemek yedi. İki sevgilinin koronavirüs önlemi olarak maskelerini çıkarmadıkları da gözlerden kaçmadı. Her ne kadar maske nedeniyle yüzleri tam olarak görülmese de Harlow ile Kuzma'nın maskenin ardında gülümsediği dikkat çekti. Çift, daha sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

HASTALIĞI DÖRT YAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden. Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

ARKADAŞLARI 'ZEBRA' DİYE ÇAĞIRIYORDU

Röportajlarında, okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı. Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi. Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken fark edildi.

ARKADAŞLARININ ANNELERİ ALEYHİNE DİLEKÇE VERMİŞTİ

Toronto'da kuaför olan annesi ile birlikte yaşıyordu Harlow ve lekeleri yüzünden gittikleri doktor: "Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson'ın hastalığı olarak da bilinir" dedi. Çocukluk yılları bu farklı görüntüsü yüzünden oldukça zor geçen Harlow'un okuduğu okulda çocukların velilerinin "Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor" diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.

ZOR YILLAR GERİDE KALDI

Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı. Önce; sosyal medyadan America's Next Top Model yarışmasının jüri üyelerinden Tyra Banks'ın dikkatini çekti. Sonra da yarışmaya katıldı ve orada hayatı değişti. Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.

Kaynak: Hürriyet