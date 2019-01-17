Farklı kuşaklar buluştu, öğrenciler velilere teknolojiyi anlattı

İZMİR - Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü lise öğrencileri, ortaokul velilerine ve öğretmenlerine bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini farklı yönleriyle aktardı. Velilerin öğrenci, öğrencilerin öğretmen olduğu etkinlikte, farklı kuşaklar hem empati kurdu, hem de farkındalık kazandı.

Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü örnek bir projeye imza attı. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri, bilgisayar oyunlarında akran etkisi, Z kuşağı ve özellikleri, bilgisayar oyunları ile ilgili yaşanan fizyolojik ve psikolojik sorunların tespiti, sorunlara çözüm önerileri, güvenlik tedbirleri, teknoloji ortamında çocukların takibi, uygun oyunların seçimi, aileleri ekonomik konuda destekleyecek öneriler gibi başlıklar çerçevesinde 22 lise öğrencisi tarafından toplam 12 stantta ortaokul grubu anne babalara eğitim verildi. Uğurlu öğrencilerin eğitimci, anne babalar ve öğretmenlerin bilgilendiği proje kapsamında içerik ve planlama çalışmaları tamamen öğrenciler tarafından yapılırken rehber öğretmenler de içeriklerin son kontrollerini gerçekleştirdi. Etkinlikte veliler öğrenci, öğrenciler de öğretmen olurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Öğrenciler de farkındalık kazandı

Etkinlik hakkında bilgi veren Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Bugün bizim için özel bir gün. Normalde projeleri öğretmenler yapar, öğrenciler de izler ama bugün öğrencilerimiz kendi ürettikleri projeyi uyguladılar. Öğrencilerimiz, teknoloji ile ilgili bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Teknoloji kullanımı nasıl olmalı, kuşaklar bu kullanımı nasıl gerçekleştiriyor, kuşakların teknoloji bağımlılığı nasıl oluşuyor ve bunun önüne nasıl geçilmesi gerekiyor; bununla ilgili sunumlar yaptılar. Öğrencilerimiz projelerini geliştirirken kendi teknoloji kullanımları ile ilgili de farkındalık geliştirdiklerini söylediler. Bu anlamda da çok kıymetli bir proje oldu." dedi.

"Kuşakların teknoloji kullanımı çok farklı"

X, Y ve Z kuşağı hakkında konuşan Sezgin, "Kuşakların teknoloji kullanımı çok farklı. Benim çevremde Snapchat kullanan yok ancak buradaki öğrencilerin hemen hepsinde bu uygulama var. Bir üst kuşağa baktığımızda en çok kullandıkları uygulama Facebook. Hepsinin teknolojiye yükledikleri anlam çok daha farklı. Bu tür platformlarla hem birbirimiz hakkında empati kuruyoruz, hem farkındalık kazanıyoruz, hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Teknoloji doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bir şey ama uç örneklere baktığımızda teknoloji bağımlılığından hayatını kaybeden insanları da görüyoruz. Özellikle çocuk ve ergen grupla bu tür çalışmalar yapmak çok önemli. Veliler de bu çalışmalar sayesinde çocuklara nasıl yaklaşacaklarını öğrenmiş oluyor." diye konuştu.

"Teknolojinin içinde doğduk"

12. sınıf öğrencisi Ece Gürsoy, ürettikleri projede kendi kuşakları olan z kuşağını ele aldıklarını, grubuyla birlikte oyun bağımlılığı özelinde velilerle çalışma yaptıklarını belirtti. Gürsoy, "Bu süreçte arkadaşlarımızla güzel bir çalışma yürüttük ve farkındalık kazandık. Biz öğrendiklerimizi sunumlara aktardık, bugün de velilere farkındalık kazandırmak amacıyla bu bilgileri onlarla paylaştık. Biz teknolojinin içinde doğduk. Bu yüzden ailelerimizle kuşak çatışmalarımız oluyor. Bunu bu tür çalışmalarda aşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bize yol gösterdiler"

Öğrencilerin stantlarını gezerek yeni bilgiler öğrendiğini kaydeden veli Berrin Turan ise şunları söyledi: "Uğur Okulları çok güzel bir projeye imza attı. Burada ilk defa öğrencilerin veli, velilerin de öğrenci olduğu bir organizasyonla karşı karşıyayız. Hem erişkinler hem de gençler teknolojiyi her alanda kullanıyor. Teknolojinin eğitimde rolü çok büyük ve teknoloji eğitimde en önemli araçlardan biri olmalı. Uğur Okulları, ezber yıkan bir işe imza attı ve öğrenciler teknolojiyi eğitimde çok faal olarak kullanmaya başladı. Bunun faydasını çok fazla görüyoruz. Çocuklarımız çok etkin bir şekilde teknolojiyi kullanıp derslerinde başarılı olabiliyorlar. Biz de veliler olarak onları yakalamaya çalışıyoruz. Bugün öğrenciler, teknolojiyi eğitim alanında nasıl kullandıklarını anlattılar. Oyun bağımlılığı çocukları nasıl etkiliyor, teknolojinin faydalarını ve zararlarını, ebeveyn filtresi nasıl olmalı gibi konuları anlattılar, bize yol gösterdiler."

Kaynak: İHA