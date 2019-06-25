Farklı bir festival deneyimi

ADIM ADIM'ın Maçka Parkı'nda düzenleyeceği koşuyla başlayacak festival yoga ile devam edecek. BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, TOYİ ve PUDUHEPA VE KIZ KARDEŞLERİ'nin atölye çalışmalarının ardından paneller başlayacak. 16.00'dan itibaren de konserler start verecek.

Festtogether ekibi ve festivale katılan tüm STK'lar festivalden bir gün önce gönüllülerle birlikte (Temel İhtiyaç Derneği) Maçka Parkı'nı temizleyecek. TİDER festival alanındaki atık sürecini yönetecek. İHTİYAÇ HARİTASI konukların getireceği kitapları ve müzik aletlerini köy okullarına müzik sınıfları ve kütüphaneler açmak üzere toplayacak.

Festivale destek veren diğer STK'lar ise şöyle: TEMA Vakfı, Çaba Derneği, TOG, Tohum Otizm ve Sosyal Ben.

UNUTULMAYACAK KONSERLER

16.00'dan itibaren başlayacak konserlerde şu isimler sahneye çıkacak: Bob Geldof, mor ve ötesi , UNKLE, Kimbra, Sophie Hunger ve Son Feci Bisiklet.

Kaynak: Bültenler