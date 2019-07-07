Faraşin Yaylası'nda 'Koyun Kırkma Şenliği'-1

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca terörle gündeme gelen Kato Dağı eteklerindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, 'Koyun Kırkma Şenliği' düzenlendi.

Şenliğe Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının müdürleri ve besiciler katıldı. Askeri helikopterle şenlik alanına gelen protokol üyeleri, koyun kırkma işlemini izleyip, besicilerle sohbet etti ardından 'Yoğurt ve Peynir Yarışması' düzenlendi. Yarışmalarda birinci olanlara, altın hediye edilirken, şenlikte renkli görüntüler oluştu.

'COĞRAFİ İŞARETİ ALAN PEYNİRCİLİK YAPMAMIZ LAZIM'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, bölgedeki güzelliklere katkı vermek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bizim için büyük bir sevinçtir, bayramdır. Yani esas bayramlardan bir tanesi de bu yaylaların, meraların açılmasıdır. Benim esas hedefim, Beytüşşebap ve Faraşin Yaylası'ydı. Bu işin temeli huzur, güven ve yaylada otlayabilen koyun sayısının çokluğudur. O size sadece ekonomiyi göstermez. O, bölgedeki huzurun ve doğru ekonomik yapılanmanın olduğunu da göstermiş olur. İnşallah bu koyunu biz sadece etinden değil, diğer bütün vasıflarından sütünden ve mutlaka peynirinden yararlanıp, markalaşmış yine coğrafi işareti alan peynircilik yapmamız lazım" dedi.

'TERÖR TEHDİDİNİ BÜYÜK ORANDA ORTADAN KALDIRDIK'

Vali Aktaş ise bölgedeki terör tehdidini büyük oranda ortadan kaldırdıklarını vurgulayarak, "İnsanlarımız burada hayvanlarını otlatamadılar, diğer faaliyetlerini yapamadılar. Terör örgütünün burada insanlarımızın canına, kanına, namusuna el uzattığı gibi maalesef ekonomisine de el uzatmış oldu. Burada bu anlamda büyük bir gerilemeye neden oldu. Ta ki geçtiğimiz 2- 3 yıl öncesine kadar bu olumsuz durum devam etti. Ama son yıllarda güvenlik güçlerimizin büyük gayretleri ile fedakarlıkları, Beytüşşebaplı hemşehrilerimizin destekleriyle hamdolsun günümüz itibarıyla bu terör tehdidini büyük oranda ortadan kaldırdık" diye konuştu.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan da yöre sakinlerinin rahatlıkla yaylara çıkıp, üretim yaptıkları için mutlu olduklarını ve bölgenin tanıtılmasını istediklerini söyledi.



Kaynak: DHA

- Şırnak