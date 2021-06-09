Farah Zeynep Abdullah kimdir? Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, aslen nerelidir?

Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Masumlar Apartmanı'nın sezon finali bölümünde İnci Özdemir'in ölmesiyle diziye veda eden güzel oyuncu son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, aslen nerelidir?

Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Masumlar Apartmanı'nın sezon finali bölümünde İnci Özdemir'in ölmesiyle diziye veda eden güzel oyuncu son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, aslen nerelidir?FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır. Yine başka bir röportajda kökenleriyle ilgili şöyle demiştir: "Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)'dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!" Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sosyal medya platformu instagramı oldukça aktif kullanan Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunmakta ve Instagram'da fafazey kullanıcı adını kullanmakta





FİLMOGRAFİ

Televizyon

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura Şura/ Alexandra Verjenskaya

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem Farya Bethlen

2018 Gülizar Gülizar

2020- Masumlar Apartmanı İnci Özdemir

Sinema

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi Eylül

Unutursam Fısılda Hatice (Ayperi)

2015 Barbie Prenses ve Rockstar Prenses

2016 Ekşi Elmalar Muazzez Özay

2018 Arif v 216 Ajda Pekkan

Bizim İçin Şampiyon Begüm Atman

DİSKOGRAFİ

2014 - Unutursam Fısılda

Gel Ya Da Git

Sevdim

Eyvah

Bir Mazi Bin Hatıra

Nafile

Başka Güzel

2017- Rockuba

Haydi Gel İçelim (Yüksek Sadakat cover)

Paramparça (Teoman cover)

2018- Arif V 216

2018 Milyonzade (Ajda Pekkan cover)

Boşvermişim Dünyaya (Ajda Pekkan cover)

2018 - Bu Hangi Masaldı? Bu Hangi Masaldı? (Single)

2019 - Sen Unutulacak Kadın Mısın?(Feat. Erol Evgin)