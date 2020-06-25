Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah hangi film ve dizilerde oynadı? Farah Zeynep Abdullah hayatı ve biyografisi!

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul), Türk oyuncu.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.[1] Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.[4] 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kurt Seyit ve Şura

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Gülizar

Kelebeğin Rüyası

Bi Küçük Eylül Meselesi

Unutursam Fısılda

Barbie Prenses ve Rockstar

Ekşi Elmalar

Arif v 216

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