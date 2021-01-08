Farah Zeynep Abdullah - Eller Eller şarkı sözleri! Eller-Eller şarkı sözleri nedir? Eller Eller şarkı sözleri ve müziği kime aittir?
Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri tarafından merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri dinleyici tarafından aratılmaktadır. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller şarkı sözleri nedir? Söz-müzik kime aittir?
Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri tarafından merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri dinleyici tarafından aratılmaktadır. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller şarkı sözleri nedir? Söz-müzik kime aittir? İşte detaylar haberimizde...
FARAH ZEYNEP ABDULLAH-ELLER ELLER ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Elller, eller, eller
Eller, eller, eller
Elller, eller, eller
Eller, eller, eller
Elller,
Eller, eller, eller
Elller, eller, eller
Eller, eller, eller
Elller, eller, eller
Sallanır dile gelir
Bülbüller güle gelir
Öpülür hale gelir
Konuşan ellerimiz
Savrulan mendil gibi
Kalplerde kandil gibi
Aşk okuyan dil gibi
Kıvrılan ellerimiz
Elller,
Eller, eller, eller
Elller, eller, eller
Hergün Yenilen, Hergün Yeniden
Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine
Hergün Yenilen, Hergün Yeniden
Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine
Hergün Yenilen, Hergün Yeniden
Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine
Eller savunmasız
Yaşanmıyor Hiç Hiç kolonyasız
Adım atmam dezenfektansız
Hayır Bırakma elleri bakımsız
Elller, eller, eller
Eller, eller, eller
Elller, eller, eller
Elller, eller, eller
Elller, eller, eller
Elller, eller, eller, elller
ELLER-ELLER ŞARKI SÖZÜ VE MÜZİĞİ KİME AİTTİR?
Eller-Eller söz ve müziği Mustafa Nafiz Sevilen, Yıldırım'a aittir.