Farah Zeynep Abdullah - Eller Eller şarkı sözleri! Eller-Eller şarkı sözleri nedir? Eller Eller şarkı sözleri ve müziği kime aittir?
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Farah Zeynep Abdullah - Eller Eller şarkı sözleri! Eller-Eller şarkı sözleri nedir? Eller Eller şarkı sözleri ve müziği kime aittir?

08.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:11
Farah Zeynep Abdullah - Eller Eller şarkı sözleri! Eller-Eller şarkı sözleri nedir? Eller Eller şarkı sözleri ve müziği kime aittir?

Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri tarafından merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri dinleyici tarafından aratılmaktadır. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller şarkı sözleri nedir? Söz-müzik kime aittir?

Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri tarafından merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller Sözleri dinleyici tarafından aratılmaktadır. Farah Zeynep Abdullah Eller Eller şarkı sözleri nedir? Söz-müzik kime aittir? İşte detaylar haberimizde...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH-ELLER ELLER ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Elller, eller, eller

Eller, eller, eller

Elller, eller, eller

Eller, eller, eller

Elller,

Eller, eller, eller

Elller, eller, eller

Eller, eller, eller

Elller, eller, eller

Sallanır dile gelir

Bülbüller güle gelir

Öpülür hale gelir

Konuşan ellerimiz

Savrulan mendil gibi

Kalplerde kandil gibi

Aşk okuyan dil gibi

Kıvrılan ellerimiz

Elller,

Eller, eller, eller

Elller, eller, eller

Hergün Yenilen, Hergün Yeniden

Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine

Hergün Yenilen, Hergün Yeniden

Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine

Hergün Yenilen, Hergün Yeniden

Eline,yüzüne,dizine hayat ver cildine

Eller savunmasız

Yaşanmıyor Hiç Hiç kolonyasız

Adım atmam dezenfektansız

Hayır Bırakma elleri bakımsız

Elller, eller, eller

Eller, eller, eller

Elller, eller, eller

Elller, eller, eller

Elller, eller, eller

Elller, eller, eller, elller

ELLER-ELLER ŞARKI SÖZÜ VE MÜZİĞİ KİME AİTTİR?

Eller-Eller söz ve müziği Mustafa Nafiz Sevilen, Yıldırım'a aittir.

Haber Yorumları
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