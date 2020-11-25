Farabi Hastanesi'nde kitap toplama kampanyası başlatıldı
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Farabi Hastanesi'nde kitap toplama kampanyası başlatıldı

25.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:36
Farabi Hastanesi'nde kitap toplama kampanyası başlatıldı

Trabzon'da Farabi Hastanesi'nde yeni oluşturulacak okuma alanları için "Bir Kitap da Sen Paylaş" sloganı ile kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Trabzon'da Farabi Hastanesi'nde yeni oluşturulacak okuma alanları için "Bir Kitap da Sen Paylaş" sloganı ile kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastalar ve hasta yakınlarının, hastanede kaldıkları süre boyunca daha kaliteli zaman geçirmeleri için kitap toplama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Kitap bağışı yapmak isteyenlerin, kitaplarını Başhekimlik Güvenlik Noktasına bırakabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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