Far Cry 6 ilk Videosu Yayınlandı!
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Far Cry 6 ilk Videosu Yayınlandı!

Ubisoft tarafından geliştirilmekte olan Far Cry 6 teaser videosu yayınlandı. Oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan teaser videosunda Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Giancarlo Esposito'yu görüyoruz.

Far Cry 6 ilk Videosu Yayınlandı!
11.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:48

Ubisoft tarafından geliştirilmekte olan Far Cry 6 teaser videosu yayınlandı. Oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan teaser videosunda Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Giancarlo Esposito'yu görüyoruz. Oyuncular, Far Cry 6 ilk videosu için oldukça heyecanlandılar.

Far Cry 6 İlk Videosu Neler Sunuyor?

Dün Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6 sızıntısı yaşandı ve bu sızıntı ile birlikte oyuna ait ilk detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Ubisoft tarafından geliştirilmekte olan Far Cry 6'nın PlayStation 4 sürümünü satın alan oyuncular, PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltme yapabilecekler.

Hong Kong PlayStation Store'da yer alan bilgilere göre yerel gerilla savaşçısı Dani Rojas'ı kontrol edeceğiz. Hayali tropikal Yara ülkesinde geçecek olan Far Cry 6'da diktatör Anton Castillo'ya karşı mücadele ederek Yara ülkesini özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız. Ubisoft Forward etkinliğinde Far Cry 6 ile ilgili detaylar paylaşılacak. Ubisoft Forward etkinliği, 12 Temmuz 2020 tarihinde TSİ 22: 00 civarında başlayacak.

Dün Ubisoft, resmi Twitter hesabı üzerinden Far Cry 6'ya ait bir teaser videosu yayınladı. Teaser videosunda Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Giancarlo Esposito'yu görüyoruz. Yapılan paylaşımda, "Anton bu durumdan hoşlanmayacak. Pazar günü UbiForward'da görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi.

Far Cry 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Hong Kong PlayStation Store üzerinden listelenen Far Cry 6, sızdırılan bilgilere göre 18 Şubat 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Far Cry 6 oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Anton bu durumdan hoşlanmayacak. Pazar günü #UbiForward'da görüşmek üzere... pic.twitter.com/mPsTe09P8n

— Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) July 10, 2020

Kaynak: Tamindir

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