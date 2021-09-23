Far Cry 6'daki saat Hamilton'da 10.300 TL'ye satılıyor

Hamilton saat şirketinin sinema için oluşturulmuş uzun bir geçmişi vardır. Siyah Giyen Adamlar, Tenet, Yıldızlararası, Marslı, Örümcek Adam: Eve dönüş ve 2001: Bir Uzay Destanı gibi birçok uzun metrajlı filmde rol aldı.

Ancak bugün, yakın zamanda piyasaya sürülecek Far Cry 6 video oyununun geliştirme ekibiyle birlikte tasarlanmış ve ekranda veya bileğinizde tadını çıkarma fırsatına sahip olacağınız bir saat hakkında konuşacağımız başka bir özellik. İşte Hamilton x Far Cry 6 Haki Field Titanyum Otomatik Sınırlı Sürüm.

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Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Far Cry 6, aktör Giancarlo Esposito tarafından hayata döndürülen diktatör Anton Castillo tarafından yönetilen Yara'da geçen birinci şahıs nişancı video oyunudur.

SAAT, YARA TARİHİNDEKİ TAHTTAN İNDİRİLEN LİDER İLE BAĞLANTILI

Oyun İçerik Direktörü Omar Bouali, Hamilton'un Haki Field'ın sadece bir aksesuar seçimi veya işlevsel bir varlık olmadığını, aynı zamanda Yara'nın tarihine adanın tahttan indirilen lideriyle bir bağlantısıyla gerçekten entegre olduğunu söyledi. Oyuncular, video oyunu başladığında bu yeni Hamilton ve Far Cry 6 Haki Field Titanium Automatic Limited Edition'ı 7 Ekim 2021'de çoğu büyük platformda sanal olarak giyme fırsatına sahip olacak. Saati gerçekten giymek isteyenler için ise Hamilton'ın internet sitesinde 1.195 dolara yani güncel kur ile 10.343 TL'ye satışa çıkan Far Cr 6 Limited Edition saati alabilirsiniz.

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