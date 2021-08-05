Far Cry 5 kısa süreliğine ücretsiz oldu!
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Far Cry 5 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Far Cry 5 kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Far Cry 6'nın çıkmasına iki ay kala Ubisoft, en popüler oyunlarından olan Far Cry 5'i kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Far Cry 5 indirim fiyatları belli oldu!

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Far Cry 5, dört gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

Far Cry 5'i ücretsiz oynayabilmek için Ubisoft Connect (PC), Epic Games Store (PC), PlayStation ve Xbox üzerinden kayıtlı hesabınızla girerek oyunun satın alma sayfasından 5-9 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde indirip oynama fırsatı yakalayabileceksiniz. 9 Ağustos itibariyle oyunu oynamaya devam etmek isterseniz, oyunu satın almanız gerekecektir.

Far Cry 5 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Ana hikayesi yaklaşık on saat süren Far Cry 5'i, 5-9 Ağustos günleri arasında sadece hikaye odaklı oynarsanız bitirebilirsiniz. Ancak oyunun atmosferini daha iyi hissedebilmeniz, oyunun tüm mekaniklerini anlayabilmeniz için kısıtlı bir süreniz olacak. Far Cry'ın önceki oyunlarını oynadıysanız Far Cry 5'i de seveceğinizden şüpheniz olmasın. Ayrıca oyunu kalıcı olarak kütüphanesine eklemek isteyenler için de indirim fırsatları olacak.

Oyun, 5-9 Ağustos tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir.

FAR CRY 5 İNDİRİM FİYATLARI

  • Epic Games –61,80 T
  • LUbisoft Connect– 53,80 TL
  • PlayStation –102,42 TL
  • Xbox – 90,00 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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