Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında tepki çeken dans
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında tepki çeken dans

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında tepki çeken dans
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail işgalindeki Kudüs'te yer alan Burak Duvarında toplanan Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangını gördükten sonra şarkı söyleyerek dans etti.

İsrail işgalindeki Kudüs'te yer alan Burak Duvarında toplanan Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangını gördükten sonra şarkı söyleyerek dans etti.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki bir ağaçta dün akşam saatlerinde yanmıştı. Bahçedeki yangını uzaktan gören Filistinliler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, Fanatik Yahudilerin ise o anlarda dans ettiği ortaya çıktı. İsrail'in Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümünü kutlamak üzere Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) önünde bir araya gelen Fanatik Yahudilerin, yangını görüp sevinerek şarkı söylediği ve dans etmeye başladığı kameraya yansıdı. Yahudiler ayrıca, Filistin'e intikam sloganları da attı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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