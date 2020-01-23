Fanatik, oyunu perdelerini Kenter Tiyatrosu'nda açtı!

23.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:48

Yazıp yönettiği ilk filmi "Taksim Hold'em" ile büyük beğeni toplayan Michael Önder'in kaleme aldığı ilk oyun olan "Fanatik"in 22 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen prömiyerine, Nebahat Çehre, Türkü Turan, Tilbe Saran, İbrahim Kendirci, Aybüke Pusat, Haki Biçici, Rojda Demirer, Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi, Tuğçe Altuğ, Özen Yula, Melina Özprodomos, Burak Altındağ, Çiğdem Erken, Anta Toros, Suna Keskin, Yıldız Kültür, Serpil Tamur, Nilüfer Açıkalın- Jehat Hakimoğlu, Çiçek Acar, Kework Türker, Semiha Bezek gibi isimler katıldı.

Siyah Beyaz ve Renkli'nin sahneye koyduğu "Fanatik" adlı yeni oyunun yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstleniyor.

Yaşamımızda kendimizi tanımladığımız, uğruna mücadele ettiğimiz kimliklerimizin çoğu ailemizden, çevremizden ve toplumdan, daha karar veremeyeceğimiz bir yaşta, kafamıza bir örs gibi bırakılır. "Fanatik", küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisidir. Herkes çocuğu kendi istediği yöne yeterince çekerse ya çocuk istedikleri gibi biri olacak ya da çocuğun kolu ellerinde kalacaktır.

Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas'a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Kolay yola kaçmayıp, gerçekleri anlatmayı ve onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir. Tanju'nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında ise duyup duyacağı en acı haberi alır: Dedesi ölmeden önce Atlas'ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır çünkü onun gözünde Galatasaraylıların öbür dünyada gittikleri tek bir yer vardır.

Dekor tasarımını Cihan Aşar, ışık tasarımını Emir Uğurçağ'ın yaptığı, kostümlerini Naz Özturna'nın hazırladığı "Fanatik"in şarkılarını ise kontrtenor Nuri Harun Ateş seslendiriyor.

"Fanatik" prömiyerinin ardından 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri, Biletix'ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.

Kaynak: Bültenler