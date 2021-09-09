Fallout 76: Fallout Worlds tanıtım fragmanı yayınladı
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Fallout 76: Fallout Worlds tanıtım fragmanı yayınladı

Fallout 76: Fallout Worlds tanıtım fragmanı yayınladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Bethesda Game Studios'un Fallout serisinin Fallout 76, dün yepyeni bir dünya inşası türünü tanıtan bir güncelleme yayınladı.

Kıyamet sonrası Appalachia'ya hala musallat olan oyuncular, kamu dünyalarına erişmenize ve oyunu karakterinizin etrafında özelleştirmek için tamamen yeni seçenekler sunan Fallout Worlds'ü şimdi keşfedebilirsiniz. Bu güncellemelerin yanı sıra ekip, Fallout 76'nın dünyasını değiştirebileceğiniz tüm yolları ayrıntılı olarak açıklayan bir lansman fragmanı yayınladı.

Paylaşılan iki dakikalık fragmanda, güncellemeler hakkında, kaotik aksiyon ve şık melodilerle doludur. Fallout worlds güncellemesi fragmanında sizin dünyanız, sizin kurallarınız ile ilerliyor. Fallout Worlds güncellemesi, benzersiz maceralar getiriyor ve oyunculara, oyuncular tarafından oluşturulan kendi özel dünyalarını ve çok daha fazlasını inşa etmeleri için araçlar sağlıyor.

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FALLOUT 76: FALLOUT WORLDS TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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