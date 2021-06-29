Fallout 4'ün Sevimli Dostu Dogmeat'den Kötü Haber
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Fallout 4'ün Sevimli Dostu Dogmeat'den Kötü Haber

Fallout 4'ün Sevimli Dostu Dogmeat'den Kötü Haber
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Fallout 4'te yer alıp oyuncuların büyük bağ kurduğu Dogmeat'in esinlenildiği köpek River, hayatını kaybetti.

Fallout 4'te yer alıp oyuncuların büyük bağ kurduğu Dogmeat'in esinlenildiği köpek River, hayatını Oyun tasarımcılarından Joel Burgess'in köpeği olan River'ın cinsi Alman Çoban köpeğiydi.

Burgess, Pazar günü Twitter'da Dogmeat için "İstediğimiz şey önce bir yol arkadaşı, sonra bir savaş müttefikiydi, ondan ilham alırken Alman Çobanlarının hırlayan sayısız görüntüsü, tüm dişleri ve saldırı duruşları masamızdaydı" ifadelerini kullandı.

Burgess ayrıca River'ın geliştiricilerle bağ kurarak "bir köpek silahından" daha fazla yol ve oyun dünyasında bir arkadaşı oluşturmalarına yardımcı olduğunu yazdı.

River, Dogmeat için hem görsel hem de davranışsal olarak modeldi. Kendisini geliştiren Jean Simonet bir gezi esnasında "onun öne doğru koştuğunu, ancak sürekli olarak geriye bakıp beni kontrol ettiğini" fark etti. Burgess, bu davranışın oyuna girdiğini ve oyunun yol mantığını önemli ölçüde etkilediğini de yazdı.

Dogmeat, 2008'de Bethesda Game Studios'un Fallout 3'ünde bir arkadaş olarak yer alıyordu fakat Fallout 4'te, özellikle fragmanlarda ve oynanışta daha da belirgin bir şekilde yer aldı. Örneğin, Dogmeat'in size büyük nesneleri, hatta istemediğiniz nesneleri bile getirme eğilimi de River'a dayanıyordu.

River, 2015'te piyasaya sürülenoyunundaki Dogmeat'in temelini oluşturuyordu. Dogmeat, Fallout 4 boyunca oyuncuya eşlik etti, oyun boyu bir arkadaş görev yaptı. Ancak kötü haberi, River'ın sahibi olan geliştirici Joel Burgers verdi.

Kaynak: Turkmmo

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