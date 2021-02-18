Fall Guys Switch'e geliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fall Guys Switch'e geliyor!

18.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:46
Fall Guys Switch'e geliyor!

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout Switch versiyonunun bu yaz çıkış yapacağını duyurdu.

2020 yılının Ağustos ayında çıkan Fall Guys: Ultimate Knockout Switch'e geliyor.

Tanıtım Yazısı:

Fall Guys: Ultimate Knockout'ta kaos yalnızca bir galip kalana kadar her tur giderek artar ve çevrimiçi yarışmacı akınları itiş kakış halinde birbirine girişir!

Tuhaf engellerle mücadele edin, zorlu rakiplerin arasından sıyrılın ve zafere doğru tepe taklak ilerlerken yer çekimine meydan okuyun. Haysiyetinizi kapıda bırakın ve tacı elde etme mücadelenizde yaşayacağınız eğlenceli başarısızlıklara hazırlanın!

Devasa çevrimiçi kargaşa

Aradan sıyrılıp sıradaki kaos turuna ulaşmayı ümit eden çevrimiçi yarışmacı akınıyla birlikte bir dizi komik mücadelede ve çılgın engellerle dolu parkurlarda boy gösterin.

Rekabet ve iş birliği modu

Herkesin tek başına mücadele ettiği rekabet modu veya kaybeden takımın tamamen eleneceği iş birliği modu arasında geçiş yapın!

Eğlenceli fizik kanunları

Rakiplerinizin fizik tabanlı başarısızlıklarla dolu komik mücadelelerle eğilip doğrulup yola koyulmasını keyifle izleyin!

Keyifle özelleştirilebilir

Fall Guys'da görünümünüzü özelleştirebileceğiniz şık ananas giysisinden en yeni tavşan şapkalarına kadar her şeyle başarısızlığa giden yolda tarzınızı yansıtın.

Switch versiyonu duyuru fragmanı:

https://www.youtube.com/watch'v=aaIs_tQBMKc&feature=emb_title

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fall Guys Switch'e geliyor! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:48:01. #1.16#
title