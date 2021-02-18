Fall Guys Switch'e geliyor!

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout Switch versiyonunun bu yaz çıkış yapacağını duyurdu.

2020 yılının Ağustos ayında çıkan Fall Guys: Ultimate Knockout Switch'e geliyor.

Tanıtım Yazısı:

Fall Guys: Ultimate Knockout'ta kaos yalnızca bir galip kalana kadar her tur giderek artar ve çevrimiçi yarışmacı akınları itiş kakış halinde birbirine girişir!

Tuhaf engellerle mücadele edin, zorlu rakiplerin arasından sıyrılın ve zafere doğru tepe taklak ilerlerken yer çekimine meydan okuyun. Haysiyetinizi kapıda bırakın ve tacı elde etme mücadelenizde yaşayacağınız eğlenceli başarısızlıklara hazırlanın!

Devasa çevrimiçi kargaşa

Aradan sıyrılıp sıradaki kaos turuna ulaşmayı ümit eden çevrimiçi yarışmacı akınıyla birlikte bir dizi komik mücadelede ve çılgın engellerle dolu parkurlarda boy gösterin.

Rekabet ve iş birliği modu

Herkesin tek başına mücadele ettiği rekabet modu veya kaybeden takımın tamamen eleneceği iş birliği modu arasında geçiş yapın!

Eğlenceli fizik kanunları

Rakiplerinizin fizik tabanlı başarısızlıklarla dolu komik mücadelelerle eğilip doğrulup yola koyulmasını keyifle izleyin!

Keyifle özelleştirilebilir

Fall Guys'da görünümünüzü özelleştirebileceğiniz şık ananas giysisinden en yeni tavşan şapkalarına kadar her şeyle başarısızlığa giden yolda tarzınızı yansıtın.

Switch versiyonu duyuru fragmanı:

https://www.youtube.com/watch'v=aaIs_tQBMKc&feature=emb_title

Kaynak: Playerbros