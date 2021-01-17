FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı Anna Butim, yaşadıklarını anlattı. Saldırgan Mesut Öztürkmen'in iki gün boyunca saldırı için AVM önünde beklediğini söyleyen Butim, "Psikolojim çok bozuk, önceki yüzüm yok" dedi.

"İKİ SANİYE İÇİNDE OLDU HER ŞEY. KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI"

İstanbul'da 28 yaşındaki Ukraynalı Anna Butim bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yüzünde derin kesikler oluşan genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırı anlarını anlatan Butim, "Boşanma davası açtığım kocam yaptı. Bana 'seni öldüreceğim' diye mesajlar atıyordu. Uzaklaştırma kararı vardı. Ne adresimi ne oturduğum yeri biliyordu. Kardeşim İstanbul'a ziyarete gelmişti. Onunla dışarı çıktık. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştık ama sadece ışık fotoğrafıydı. O fotoğrafı görüp AVM önünde iki gün beklemiş. Daha sonra biz otururken saçlarımdan tutup yüzümü kesmeye başladı. Kardeşim ve AVM güvenlikleri tuttu. Öldürmek istedi beni. İki saniye içinde oldu her şey. Kimse ne olduğunu anlamadı. Çok korkuyorum. Onu uzun yıllar hapse atsınlar istiyorum. Üç çocuğu var hiçbiri için üzülmüyor. Saçlarım çok acıdı. Yüzümü nasıl kesti hiç anlamadı. Sonradan anladım ki yanağım gitmiş. Yanağımı tutuyordum. Çok kan aktı yüzümden" diye konuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDIGenç kadının saldırıya uğramasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Saldırgan Mesut Öztürkmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklanarak cezaevine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mesut Öztürkmen isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı