Falcao gidiyor mu? Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Falcao gidiyor mu? Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Falcao gidiyor mu? Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında gündeme gelen haberlerin ardından "Falcao gidiyor mu?" sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Eşi Lorelei Taron'un yaptığı paylaşım sonrası merak edilen soruyu menajer Ahmet Bulut yayınladı. Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Falcao gidiyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eşi Lorelei Taron, gelen sert tepkiler sonrasında burada kalmak istemediğine dair paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımın ardından "Radamel Falcao'nun Galatasaray defteri bu kez kapanıyor gibi" iddialar ortaya atıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

FALCAO GİDİYOR MU?

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı. Bulut, Falcao'nun transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti. St.Johnstone maçında yuhalanan Lorelei Taron, "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao" notuyla bir hikaye gönderisi attı.

Falcao'nun eşinin yaptığı 'Gidiyoruz' paylaşımından sonra ayrılık iddiası resmen yalanladı

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik gazetesi hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, FANATİK'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Falcao gidiyor mu? Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:39:00. #1.15#

title