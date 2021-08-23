Falcao gidiyor mu? Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında gündeme gelen haberlerin ardından "Falcao gidiyor mu?" sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Eşi Lorelei Taron'un yaptığı paylaşım sonrası merak edilen soruyu menajer Ahmet Bulut yayınladı. Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Falcao gidiyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eşi Lorelei Taron, gelen sert tepkiler sonrasında burada kalmak istemediğine dair paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımın ardından "Radamel Falcao'nun Galatasaray defteri bu kez kapanıyor gibi" iddialar ortaya atıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

FALCAO GİDİYOR MU?

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı. Bulut, Falcao'nun transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti. St.Johnstone maçında yuhalanan Lorelei Taron, "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao" notuyla bir hikaye gönderisi attı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik gazetesi hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, FANATİK'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.