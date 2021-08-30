Falafel nedir, ne demek? Falafel nasıl bir yemektir, hangi yöreye ait? Falafel tarifi nedir? Falafel nasıl yapılır?
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Falafel nedir, ne demek? Falafel nasıl bir yemektir, hangi yöreye ait? Falafel tarifi nedir? Falafel nasıl yapılır?

Falafel nedir, ne demek? Falafel nasıl bir yemektir, hangi yöreye ait? Falafel tarifi nedir? Falafel nasıl yapılır?
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Masterchef'te bugün yarışmacılar kaptanlık düellosunda falafel yemeği yapıyor. En iyi falafeli yapan kişi düelloyu kazanmış olacak ve avantajı ele geçirecektir. Peki, Falafel nedir, ne demek? Falafel nasıl bir yemektir, hangi yöreye ait? Falafel tarifi nedir? İşte detaylar...

Falafel hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan falafel köfte tarifini paylaşıyoruz. Nohut köftesi olarak yapılan falafel köfte için malzemeleri hızlıca hazırlayın. Peki, falafel köfte nasıl yapılır? Falafel nedir? İşte falafel tarifi...

FALAFEL NEDİR?

Falafel ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu'ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

FALAFEL TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tahin, 4-5 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz ya da kişiş, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber, 1 büyük kase nohut, 1 tatlı kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı tuz,2 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı un, Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FALAFET NASIL YAPILIR?

Nohutu bir akşam önceden suda bekletin. Ertesi gün temiz suda haşlayın. Kabuklarını alın ve makinede irice ezin. Çok ezip macun gibi olmamasına dikkat edin. Soğan, sarımsak ve maydanozları incecik doğrayın. Nohutları soğan, sarımsak, maydanoz, un, kimyon, kırmızı biber, karabiber, tuz ile karıştırın. En son tahini ekleyip karışımın birbiriniz tutmasını sağlayın. Küçük toplar halinde yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırın ve bir tepsiye dizin. Buzdolabında biraz dinlendirin ve yağlanmış tavada iyice kızartın. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Falafel nedir, ne demek? Falafel nasıl bir yemektir, hangi yöreye ait? Falafel tarifi nedir? Falafel nasıl yapılır? - Haberler
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