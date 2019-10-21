Faiz Kampanyasına Bir Destekte Nuvo Dragostan!

21.10.2019 15:58

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Üreticiliğini Özderici GYO 'nun üstlendiği, tapusunu hemen teslim ettiği Nuvo Dragos'ta 40 daireye özel fiyat avantajı sağlayarak yatırımcısına bir destek daha verdi.

Tüm sosyal donatılarıyla yaşamın başladığı projede, stoklarla sınırlı daireler için geçerli olacakkampanyada KDV'nin %1 olması da dikkat çekti. 'Risksiz yatırım, hemen yaşam' mottosuyla tapu teslimleri hemen yapılıyor, yatırımcı aldığı daireyi dokunarak seçiyor.

Nuvo Dragos'a artı değer katan Cumhuriyet Parkı, projenin hemen yanı başında açıldı.

Merkezi lokasyonu, konforlu ve şık daireleri, sosyal imkanları ve inşaat kalitesi ile Anadolu Yakası'nın marka projesi Nuvo Dragos'ta yasam tüm renkleriyle başladı. Muhteşem Adalar manzarasına sahip ferah ve fonksiyonel daireleri ile Nuvo Dragos, daire arayışında olanlara maketten değil gezip, görerek ev sahibi olma fırsatı veriyor. Çift banyolu daireleri, geniş balkonları, yüksek tavanları, en yeni teknolojiye sahip ankastre ürünlerle donatılan mutfakları ile öne çıkan Nuvo Dragos, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daire çeşitliliği ile her ailenin ihtiyacına çözüm oluyor.Ayrıca;Açık ve kapalı havuzları, pilates ve fitness alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortu, koşu ve yürüyüş parkurları, hamam ve saunası, çocuk parkı, seyir terasları, hayvan gezdirme alanları ve kapalı otoparkı ile Nuvo Dragos, bir evden daha fazlasını sunuyor. Projenin hemen yanı başında açılan, 44 dönüm araziye kurulu, içerisinde gölet, anfi tiyatro, etkinlik alanları, koşu ve yürüyüş parkurlarının yer aldığı Cumhuriyet Parkı, Nuvo Dragos'a artı bir değer daha kattı.

Tüm ulaşım arterlerine yürüme mesafesinde konumlanan Nuvo Dragos, bölgenin en değerli bitmiş projesi olarak öne çıkıyor. E-5 Karayolu'nun Maltepe sahili tarafında, Marmaray ile entegre Kadıköy Pendik metrosuna yaklaşık 500 metre mesafede yer alan Nuvo Dragos E5,TEM, sahil ve minibüs yolu ulaşım alternatiflerine, Carrefour Maltepe Park AVM ve Piazza AVM'ye yakınlığı ile de dikkat çekiyor.