Faik-Safiye herkesi gülmekten kırdı geçirdi Bayram'ın ikinci günü Bodrum Azka Otel'de sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi repertuvarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı...

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel sahnesinde unutulmaz bir performansa imza atan ikili, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserlerinde kendilerini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekerken geceye Faik Öztürk'ün muziflikleri damga vurdu...





EL FAİK BİN GAKKOŞ





Konserin ikinci bölümünde hayat arkadaşının sahnesine kandura ile baskın yapan Faik Öztürk, kıyafetiyle bu kez Safiye Soyman'a bile pes dedirtti. "Ben El Faik Bin Gakkoş... Götür beni aya Safiye"& ; sözleri ile hayat arkadaşına takılan Öztürk herkesi gülmekten kırdı geçirdi...

Kaynak: Snob Magazin