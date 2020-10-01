Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
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Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

01.10.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:48

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

Oyuncu Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını "Teyze ve yeğen" notuyla paylaştı. Dakikalar içerisinde 624 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Evcen ve yeğeninin çok konuşulan pozları...

Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğraf paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğraf paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
Haber Yorumları (12)
....: ikisi de oldukça itici
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KORUMA ALTINA ALINSIN: BU KADINDA VE GÖRÜYORUM Kİ BÜTÜN AİLESİNDE TÜRK KADININ GÜZELLİĞİ VAR
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MAKYAJSİZ?: neresi makyajsiz? ne bicim bakiyolar ya habere bak makyajsiz pozu diyor ahhahha
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:42:19. #1.15#
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