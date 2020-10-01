Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.