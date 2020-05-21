Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
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Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Bir çocuk annesi Fahriye Evcen'in bugün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarından birinde elini karnına koyarak poz vermesi akıllara 'ikinci kez hamile mi?' sorularını getirdi.

21.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:28

Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı. Karan adını verdikleri bir çocuğu olan Evcen'in yeşillikler içinde verdiği bir pozda elini karnına koyması akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

Evcen'in "Doğayla ben, benimle doğa" notuyla paylaştığı fotoğraftaki el detayını görenler "Karan'a kardeş mi geliyor?" sorusunu sordu. Evcen, takipçilerini sevindiren bebek iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

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