Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin Oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlu Karan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. İlk annelik deneyimini yaşayan oyuncu "Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017 'de meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Evliliklerini Karan adını verdikleri bebekle taçlandıran çift, dün çocuklarının 1. yaşını kutladı.

"HEP İYİ OL KARAN'IM"

oğlu Karan ile evlerinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Evcen, altına şu notu düştü: "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen"

KARAN BEBEK İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarına bir doğum günü partisi düzenleyemeyen çift, aileleriyle görüntülü konuşarak mini bir kutlama yaptı. Çiftin hayranları ise Karan bebek için çeşitli yardım kuruşlarına bağış yaparak çifte hediye etti.

İLK FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı.