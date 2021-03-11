Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış
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Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış

11.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:39

Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının doğum gününe katılan Fahriye Evcen, objektiflere yansıdı. Oğlu Karan ile ilgili konuşan Evcen, "İnşallah ressam olur. Şu an çok erken ama çok seviyor resim çizmeyi" dedi.

Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının doğum gününe katılan Fahriye Evcen, parti sonrası kameralara yansıdı. Şıklığı ve güzelliğiyle göz dolduran Evcen, oğlu Karan ile ilgili konuştu.

"İNŞALLAH RESSAM OLUR"

Instagram hesabından 3 gün önce paylaştığı oğluyla resim yaptığı anların sorulması üzerine Karan hakkında konuşan 34 yaşındaki güzel oyuncu, "Güzel bir gün geçirdik. Ben de o anları paylaştım. İnşallah ressam olur. Şu an çok erken ama çok seviyor resim çizmeyi" ifadesinde bulundu. Bir dijital platformdaki yeni projede yer alacağını kaydeden Evcen, yakında müjdesini açıklayacağını dile getirdi.

"KATLANARAK ARTAN BİR HEYECAN"

Geçtiğimiz günlerde Levent'te görüntülenen Fahriye Evcen, zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini ifade etmiş, "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna ise, "Karan, neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor." şeklinde yanıt vermişti.

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi itiraf
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi itiraf
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:39:45. #1.14#
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