Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı
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Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı

Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Trabzon'da müdürü olduğu iş yerinin önünde oturup, gelene geçene cezaya yazan fahri müfettiş B.T. kenti karıştırdı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı. Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca inceleme başlatıldı.

Trabzon'da müdürü olduğu iş yerinin önünde oturan fahri müfettiş B.T.'nin, önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle yazdığı cezalara sürücüler itiraz edince inceleme başlatıldı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

FAHRİ MÜFETTİŞ CEZALARI ABARTTI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Akçaabat istikametinden Haçkalı Baba Hastanesi kavşağına yaklaşırken, yolun sağ şeridine geçip Düzköy yolu istikametine dönen veya yolu Trabzon istikametine devam eden sürücülere emniyet şeridini ihlal etmekten ceza yazıldı. Ceza sürücülere tek tek tebliğ edilince şikayetler arttı. Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca, cezaları kimin yazdığı araştırıldı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜLER MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Kentte 211 fahri müfettişten biri olan B.T., mayıs ayında bin 10, Haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye ceza yazdığı belirlendi. Her bir cezanın bin 339 TL olduğu belirlenirken, Ocak 2021 tarihinden itibaren fahri trafik müfettişi olarak görev yapan B.T.'nin usulsüz ceza yazdığı gerekçesiyle görevine son verildi. Bu arada ceza yazılan sürücülerin ise tebligatları aldıktan sonra sulh ceza hakimliğinin yolunu tuttuğu öğrenildi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı - Haberler
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