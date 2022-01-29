Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alınmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da görevden alındı. Maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile tartışma konusu olan Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. Fahrettin Poyraz kimdir? İşte, Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te doğdu. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı siyaset bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığı'nda başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi. Orta düzeyde İngilizce bilen Poyraz, evli ve 4 çocuk babasıdır.