Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok
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Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, vatandaşların merak ettiği "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok" dedi.

02.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:21

Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merak ettiği "yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"BİRTAKIM DÜZENLEMELER BİRÇOK İLDE BAŞLADI"

Vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu açıklayan Koca, "İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Özellikle bu anlamda bizim bildiğiniz gibi birtakım tedbirler alınmaya başlandı özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden dönüşümlü olarak belli bir yaş üzerinde 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Şu an sokağa çıkma yasağı vb. bir durum gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

Fahrettin Koca, 'sokağa çıkma kısıtlaması' sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok
Haber Yorumları (3)
MELİSA: Millet beğenmeme butonuna basmış kısıtlama gelecek dendiğinde de basıyordu amaç muhalefet olmak gelmiyor işte bundan güzeli mi var
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HAKAN: Demek ki hasta sayıları hükümetin gözünde makul seviyede. Ama o zaman vaka sayısı aynı olan Mayıs ayında niye sokağa çıkma yasakları vardı?
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..........: Kısıtlamanın olabilmesi için önce havaların soğumasını beklemek gerek!Şuan yapılabilecek tek kısıtlama toplu organizasyonları yasaklamak!
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