Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı
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Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı

11.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugün düzenlediği basın toplantısında, esrarengiz bir ses yükseldi. Kameraların tam kayda geçtiği anda bir kişinin, "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" dediği duyuldu. Ortamda kısa süreli sessizlik yaşanırken, sesin kime ait olduğu ise öğrenilemedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden geçen 1 yılın ardından kameralar karşısına geçti. Ancak CNN Türk kanalından yayınlanan basın toplantısının ilk saniyelerinde esrarengiz bir ses duyuldu.

"ÖLDÜRÜRÜM LAN SENİ"

Fahrettin Koca'nın tam konuşmasına başlayacağı sırada yükselen seste bir kişinin, "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" dediği duyuldu. Bakan Koca'nın da şahit olduğu ses sonrası ortamda bir süre sessizlik yaşanırken sunucu, Koca'nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti.

SESİN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ekrana yansıyan garip olayda, sesin rejiye mi yoksa ortamda bulunan kişilere mi ait olduğu ise henüz öğrenilmedi.

Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı
Haber Yorumları (11)
TRABİZON: sese bakılırsa biri yanlışlıla arka sokaklar bölmünü açmış youtube tan gibi geldi bana.
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HASAN: cnn de biri arka sokaklar izliyor herhalde arkada fon müziği var
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VATANDAS: Bisey olmaz..Oyle ulkede, boyle seyler..
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