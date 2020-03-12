Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli? Fahrettin Koca biyografisi
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Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli? Fahrettin Koca biyografisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında merak ediliyor. Koca, 1965 yılında doğdu ve ilk öğrenimini Konya'da, liseyi ise Bursa'da tamamladı. Tıp Fakültesi mezunudur, 1995 yılında ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Fahrettin Koca biyografisi, hayatı haberimizde.

12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli? Fahrettin Koca biyografisi

Fahrettin Koca nereli? Kendi kurduğu sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlüğü yapıyor. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi başkanı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev üstleniyor.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi ise Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de bitirerek tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yaptı, 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

TESA VAKFI BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunan Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında başarılı çalışmalara imza attı. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evli ve dört çocuk babasıdır. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunan Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor.

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