Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun kaç yaşında, aslen nerelidir? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve iletişim fakültesinin kurucu dekanlığını yapan Fahrettin Altun, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı olarak atanan ve Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeliği de yapan Fahrettin Altun'un hayatı internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Fahrettin Altun ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Fahrettin Altun, 11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 1998'de İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi başlıklı teziyle sosyoloji doktoru unvanı aldı. 2007 yılında Fatih Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde çalışmıştır.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve iletişim fakültesinin kurucu dekanlığını yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde iletişim bölüm başkanlığı görevini ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Fahrettin Altun, 2014-2018 yıllarında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)nın İstanbul genel koordinatörlüğünü yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi'nin iletişim fakültesi dekanlığı görevinde de bulundu.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı olarak atandı. Ayrıca Altun, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeliği de yapmaktadır.

Fahrettin Altun, Fatmanur Altun ile evli ve dört çocuk babasıdır.