Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
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Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı

09.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:37

Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yerli bir ilaç firmamız tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli ilaç müjdesini vererek "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun duyurdu: Yerli ilaç onaylandı, satışı başlıyor
Fahrettin Altun duyurdu: Yerli ilaç onaylandı, satışı başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
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