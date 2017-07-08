Fagiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali Başladı
Fagiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başladı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, türbeden eve gidene kadar Fagiye Teyran'ın şiiri olan "ey dilberi" türküsünü Kürtçe misafirlere okuduVAN - Van'ın Baçesaray ilçesinde son 6 yıldır düzenlenen Fegiye Teyran Kültürel Sanatsal Festivali'nin...
Fagiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, türbeden eve gidene kadar Fagiye Teyran'ın şiiri olan "ey dilberi" türküsünü Kürtçe misafirlere okudu
VAN - Van'ın Baçesaray ilçesinde son 6 yıldır düzenlenen Fegiye Teyran Kültürel Sanatsal Festivali'nin bu yıl 7.'si başladı.
İslam alimi ve Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Feqiye Teyran (1590-1660), Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen '7. Feqiye Teyran Festivali'nde anıldı.
Festival kapsamında Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, işadamı Ethem Sancaklı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Kesici ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Zahir Soğanda, helikopterle Bahçesaray ilçesine geldi. Burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe Kaymakamı be Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray eski belediye başkanı Naci Orhan tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra Fakiye Teyran'ın türbesine geçerek, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua ettiler. Ardından Feqiye Teyran'ın Kartal Mahallesi'nde bulunan evini yaya olarak giderken, Gülşen Orhan, Vali Zorluoğlu be beraberindekilere Fagiye Teyran'ın şiiri olan "ey dilberi" türküsünü Kürtçe oludu. Protokol daha sonra Fagiye Teyran'ın evini ziyaret ederek, Tasavvuf Müziği Ekibi'nin def gösterini izledi. Ardından Fagiye Teyran'ın simgesi olan güvercinleri uçurduktan sonra mahalle sakinleri ile sohbet eden Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, programın yapılacağı ilçe merkezine gitmek üzere mahalleden ayrıldı.
Vali Zorluoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fagiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başlattıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, "Bu bölgede, bu coğrafyanın Yunus Emresi olarak bilinen halk şairi mutasavvuf ve aynı zamanda gönül ehli, gömül insani bölgenin yetiştirdiği değerlerden Fakiye Teyran adına düzenliyoruz . Ben de hafta başında göreve başladım ve ilk ziyaretimizi Bahçesaray ilçemize yapmak nasip oldu. Tabi Bahçesaray ilçemiz Fagiye Teyran gibi, Avrasi hazretleri gibi çok önemli alimler, değerler yetiştirmiş. Bir taraftan da gerçek manada bir kültür şehri, kültür belgesi, coğrafik güzellikleri zaten yaklaştığımız andan itibaren bizi karşıladı, kucakladı. Balıyla, ceviziyle, çetin kış şartları ile bilinen bir ilçemiz. Bu festivalle biz bir taraftan ilçemizin yetiştirdi önemli değerleri, kişileri, Fagiye Teyran gibi, Arvasi hazretleri gibi değerleri daha geniş toplum kesimlerine tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan da gönül ehli olan kişileri bu arada çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi gibi, kardeşlik gibi, hoşgörü gibi, merhamet gibi bu güne taşıdıkları diğerleri buradan yılda bir seferde olsa tekrar haykırma imkanı buluyoruz. Festivale emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.