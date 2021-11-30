Facia kıl payı atlatıldı, şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü - Haberler
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Facia kıl payı atlatıldı, şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü

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Facia kıl payı atlatıldı, şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Çökme anı saniyeye saniye kameralara yansıdı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Çökme anı saniyeye saniye kameralara yansıdı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken Çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın kendini son anda dışarıya atması kameralara saniye saniye yansıdı.

(Sertaç Özdemir - Fikri Erdem/ İHA)

Facia kıl payı atlatıldı, şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü

Facia kıl payı atlatıldı, şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü

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